Лесоруб вырубил деревьев в Приморье на 5 лет колонии

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Осужденному предстоит выплатить ущерб в размере 11 млн рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Организатор группы осужден на незаконную рубку лесных насаждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в период с 2014 по 2015 год жители Дальнереченского района осуществляли незаконную заготовку древесины в промышленных масштабах на территории Зимниковского лесничества с последующей реализацией за рубеж.Под видом хозяйственной деятельности одной из фирм-арендаторов лесного участка обвиняемые незаконно вырубили деревья породы ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр. Экологический ущерб превысил 11млн рублей.

Отметим, что подсудимый обеспечивал соучастников автотранспортом, топливом, провизией, средствами связи, организовывал погрузку и вывоз незаконно заготовленной древесины.

Противоправную деятельность членов группы пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю.

В ходе розыска полицейские задержали лидера и активных участников группы.

Суд признал лидера группы виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы, с возмещением морального ущерба в размере 11 млн 296 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении остальных членов группы выделено в отдельное производство.

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