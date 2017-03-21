​«Спарта-Вольфрам» получил «Утешительный кубок» НХЛ края

Краткие новости спорта региона

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

«Спарта-Вольфрам» стал обладателем «Утешительного кубка» Ночной хоккейной лиги Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Трофей разыграли четыре команды НХЛ, не попавшие в первую четверку отборочного турнира «Дивизиона 40+».

Приморские спортсмены собрали урожай медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ВТФ в Краснодаре. В копилке нашей сборной - 24 медали различного достоинства.

Михаил Ермаков вновь возглавил Федерацию парусного спорта Приморского края. Бессменный президент краевой федерации переизбирался на пост в четвертый раз, все участники проголосовали единогласно.