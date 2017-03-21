Дамбы и плотины Приморья проверят на устойчивость к наводнениям до конца марта

Гидротехнические сооружения готовят к весеннему половодью

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Приморские муниципалитеты и краевые департаменты получили поручение проверить до конца марта готовность гидротехнических сооружений к весеннему половодью. Напомним, после тайфуна "Лайонрок" специальным службам требовалось выполнить работы на 95 водных объектах и гидротехнических сооружениях в 16 муниципалитетах края. Из них 48 – это расчистка русел и берегоукрепление, 47 – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

«Соответствующие работы выполнены уже в 11 муниципалитетах. Аварийно-восстановительные работы необходимо провести еще в восьми муниципалитетах края: Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Лазовском Партизанском районах, а также в Дальнегорском и Дальнереченском городских округах. В Ольгинском районе необходимо возвести временную насыпь на реке Милоградовка, капитальное сооружение сейчас проектируется. Работы на гидротехнических сооружениях не завершены еще в Шкотовском, Чугуевском районах, закончить до 1 апреля планируется в Красноармейском», – рассказала замдиректора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорец.

В плановом порядке выполнены работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты поселка Терней. В текущем году также запланированы работы по расчистке и дноуглублению рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный в Партизанском районе, рек Кулешовка и Спасовка в Спасском городском округе, ручьев Калугин, Ближний и Масленников для защиты села Кокшаровка в Чугуевском районе. В этом году завершат строительство дамбы в селе Новомихайловка, добавила Федорец.

«Кроме того, готова проектная документация на получение федеральных субсидий в размере 168 миллионов рублей по шести объектам, расположенным в зоне подтопления. В этом году также планируем закончить проектирование защитных сооружений для села Милоградово в Ольгинском районе, поселка Шумный в Чугуевском районе и Дальнегорска», – доложила она.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент гражданской защиты, а также главы муниципалитетов получили поручение проверить готовность водных объектов края к весеннему паводку до конца марта.

По оценкам экспертов, весенний паводок в крае ожидается на уровне средних многолетних значений, возникновение ЧС выше межмуниципального уровня маловероятно.