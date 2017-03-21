Гендиректора ХК «Адмирала» Илью Спокойного обвиняют в хищении более 62 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

СК предъявил обвинение Илье Спокойному, который обвиняется организация мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, выразившемся в организации совершения преступления и руководстве его исполнением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено в период времени с мая 2014 по июнь 2016 года. Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморья «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы», организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для Государственного специализированного автономного учреждения дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).

Стоит отметить, что гендиректор ХК «Адмирал» действовал совместно подельниками. В результате преступных действий было похищено 62,5 млн рублей, которые были предназначены для оборудования универсальных спортивных площадок для детей-

В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Илья Спокойнов был задержан 23 декабря в Москве.