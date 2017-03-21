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Политика и экономика

Администрацию Приморья отключат от электроэнергии

Кроме того, будет выключена подсветка обоих владивостокских мостов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Приморский край готовится присоединиться к международной акции «Час Земли», которая пройдет 25 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. К отключению ровно на час планируется целый ряд объектов.

Как сообщили в краевом департаменте информационной политики, от электроэнергии во Владивостоке отключат здание краевой администрации, Золотой и Русский мосты:

«25 марта с 20:30 до 21:30 планируется отключить подсветку здания администрации Приморья, Золотого моста и моста на остров Русский и ряд других крупных объектов. Предложение о возможности отключения от электроэнергии данных объектов было направлено в профильные ведомства», – отметили в департаменте.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2017 год объявлен в стране Годом экологии. План мероприятий по его проведению в Приморье включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие заповедников, защита леса, воды, воздуха, решение проблемы отходов, экологическое просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии. Планируется, что эти мероприятия реализуются при активном участии жителей края, а также общественных организаций.

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