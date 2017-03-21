Погода в Приморье на этой недели будет неустойчивой

Ожидаются осадки в виде снега

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Большую часть рабочей недели погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ожидаются осадки разной интенсивности.

В середине недели над краем пройдет высотный циклонический вихрь, который также вызовет в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Во второй половине рабочей недели ожидается рост атмосферного давления, и осадки начнут ослабевать. В четверг небольшие осадки сохранятся местами, а пятницу прекратятся вовсе.

Температурный фон без резких изменений. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах −1…−8 °С, при прояснениях до −14 °С. Дневной фон температуры воздуха выше нуля, от +1 °С до +8 °С, на юге местами +9…+12 °С.

Во Владивостоке погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Минимальная температура ночью −2…+2 °С, максимальная днем +4…+8 °С.