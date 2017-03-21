В Приморье стало меньше хлеба и электричества - зато больше обуви

Статистика по промышленности в регионе за январь февраль 2017 года

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В январе-феврале 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 38,1 миллиарда рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 50% всей отгруженной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Индекс производства промышленной продукции в январе-феврале 2017 года составил 95,7% к соответствующему периоду 2016 года. Спад наблюдался в электроэнергетике на 13%, в добывающих отраслях на 7%. В обрабатывающих производствах отмечен рост на 1,6%.

Рост наблюдался в следующих производствах: производстве обуви (в 2 раза), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,5 раза), металлургическом производстве (на 35%), производстве текстильных изделий (на 30%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 30%), производстве пищевых продуктов (на 14%) и напитков (на 3%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (в 1,7 раза), цемента (в 1,6 раза), паркета (в 1,5 раза), товарного бетона (на 30%) и раствора строительного (на 24%). Сократилось производство пиломатериалов, шпона, щепы технологической, блоков оконных и дверных.

Из пищевых продуктов в январе-феврале 2017 года увеличилось производство нектаров фруктовых и овощных, свинины (в 1,5 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней (на 30%), молока (на 15%), рыбы и рыбопродуктов (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, кисломолочных продуктов, крупы, минеральных вод.

В январе-феврале 2017 года сократилась добыча металлических руд (на 26%). Рост наблюдался в добыче и обогащении угля (на 9%), прочих полезных ископаемых (на 12%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-феврале 2017 года снизился, соответственно, на 18% и 7%.