Приморцы чаще всего конфликтуют с начальством из-за рабочих вопросов, - специалисты

Исследователи провели опрос

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе опроса узнали, как часто у приморцев случаются конфликты на рабочем месте, по каким причинам и как, по их мнению, можно их избежать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на HeadHunter.

Результат исследования показал, что треть приморцев конфликтует на работе реже раза в месяц, еще 24% выбрали вариант ответа «Никогда» — причем больше всего таких респондентов среди работников отрасли «Искусство, культура» (30%). 12% указали, что конфликты на работе случаются каждый день. Чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%).

Как оказалось, причиной для конфликта в 72% стали рабочие вопросы, у 13% - бытовые вопросы.

Стоит отметить, что чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договоренности, которая всех устраивает. При этом конфликты по рабочим вопросам, таким образом, заканчиваются чаще (60%), чем конфликты по бытовым вопросам (53%). Бытовые же конфликты чаще (47%), чем рабочие (39%), заканчиваются «заморозкой».

По мнению самих опрошенных, чтобы избежать конфликтов, нужно уважать коллег, а вот 16% респондентов и вовсе считают, что конфликтов избегать не нужно, так как это нормальная часть рабочего процесса.