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В Приморье просыпаются клещи

Здравомыслящих граждан ждут на прививку уже сейчас
Фото: OboiTut Фото: OboiTut
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В Приморье просыпаются клещи. Об этом граждан предупреждают специалисты Владивостокской поликлиники №1, сообщает РИА VladNews.

Эти насекомые выходят из зимней спячки сразу после стаивания снежного покрова, но наиболее опасными станут с приходом тепла, когда горожане массово потянутся на природу. Наибольшая активность клещей в регионе наблюдается с апреля по сентябрь, максимум нападений клещей приходится на май. 

Во Владивостоке клещи есть буквально везде: в районе Змеинки, Седанки, Океанской, бухты Лазурная, на мысе Песчаном, острове Русском, в Ботаническом саду, на садовых участках и на кладбищах. Более того, поймать клеща можно даже в подъезде жилого дома - от соседской собаки.

В Приморье клещи опасны тем, что могут переносить вирус энцефалита – тяжелого заболевания, поражающего центральную нервную систему. В 25-30% случаев тяжелый энцефалит заканчивается смертью больного.

Поэтому к встрече с этой опасностью специалисты рекомендуют подготовиться заранее и предпринять меры безопасности. Самой надежной защитой станет прививка, которая даст 91-97% гарантии от болезни.

Стандартная схема вакцинации состоит из трех прививок. Для формирования иммунитета большинству прививаемых достаточно двух прививок с интервалом в 1 месяц. Однако для выработки полноценного и длительного иммунитета необходимо сделать третью прививку через год после второй.

Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. То есть прививаться надо до наступления клещевого сезона, а первые укушенные клещами появляются в травмпунктах уже в майские праздники.

Так что первую прививку тем, кто не привит против клещевого энцефалита, надо делать именно сейчас, в конце февраля – первых числах марта. Спустя месяц – вторую. Имеющим вакцинальный комплекс (две вакцинации через 30 дней + ревакцинация через год) необходимо не пропустить очередную ревакцинацию через каждые 3 года.

Сделать прививку от клещевого энцефалита приморцы могут, обратившись в кабинет вакцинопрофилактики поликлиники. При себе иметь паспорт, полис ОМС, прививочный сертификат (при наличии). Вакцина платная - но намного дешевле лечения самого заболевания.

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