Частный дом горел в Приморье

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В понедельник утром, 20 марта, в 07.36 на пульт пожарной охраны поступила информация возгорании в частном доме, расположенном в селе Кневичи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Было установлено, что горели веранда и крыша дома.

В 7.50 пожар был локализован, в 08.58 пожар на общей площади 30 кв. м. – полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В настоящее время специалисты устанавливают, что же послужило причиной возникновения пожара.