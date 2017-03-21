Дачный дом сгорел в Приморье

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 20 марта, в урочище Сиреневка произошел пожар в дачном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорание поступило в пожарную службу в 18:56. Спустя час до места происшествия добрались пожарные расчеты. Было установлено, что строение горело открытым пламенем и наблюдалось обрушение кровли.

В 20.21 пожар был локализован, в 22.40 – полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы вблизи расположенным зданиям пожар не создал.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 2 единицы техники. В настоящее время причины возгорания устанавливают специалисты.