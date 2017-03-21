В Приморье за первые два месяца 2017 года объем работ, выполненный юрлицами по виду деятельности «строительство» составил 2,8 миллиарда рублей, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. В то же время, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в январе-феврале 2017 года упала в 1,8 раза - до 32,6 тысячи квадратных метров. В том числе 14% построенного жилья (4,7 тысячи квадратных метров) - это индивидуальная застройка, которой стало меньше в 3,2 раза по сравнению с началом 2016 года.
Нового жилья в Приморье стало в разы меньше, - статистика
Темпы ввода жилья в эксплуатацию падают - а строительство растетВладивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.
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