В Приморском крае «Ростелеком» объявляет «Время подарков»

Акция действует в центрах продаж

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

«Ростелеком – Розничные сети» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в Приморском крае подключился к федеральной акции «Время подарков». Акция действует в центрах продаж и обслуживания компании в городе Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

- за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

- за 6 наклеек – термокружку или устройство для селфи на выбор;

- за 9 наклеек – переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

- за 12 наклеек – беспроводную колонку или фитнес-браслет.

Более подробно с правилами акции «Время подарков» можно познакомиться на сайте компании «Ростелеком» и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», которые находятся в городе Владивостоке по адресам: Светланская, 57, Черемуховая, 9; Проспект 100 лет Владивостоку 38 «А», Луговая, 18.