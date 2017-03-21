Традиционные любительские гонки пройдут во Владивостоке

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Возможность почувствовать себя хоть и маленьким, но все же гонщиком – вполне реальна. Во Владивостоке стартовал чемпионат по картингу под названием "Властелин кольца". Традиционные любительские гонки уже 4-й год собирают на трассе всех желающих освоить этот маленький автомобильный спорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.