Возможность почувствовать себя хоть и маленьким, но все же гонщиком – вполне реальна. Во Владивостоке стартовал чемпионат по картингу под названием "Властелин кольца". Традиционные любительские гонки уже 4-й год собирают на трассе всех желающих освоить этот маленький автомобильный спорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Любители картинга определят "Властелина кольца"
Традиционные любительские гонки пройдут во ВладивостокеВладивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:05, 21 марта 2017 ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование?
Таможни до сих пор не выдают ПТС на "бэушные" иномарки
11:03, 21 марта 2017 Российская дрифт серия готова к старту
Новости спорта
13:52, 20 марта 2017 Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу
Девочке необходима инсулиновая помпа
12:28, 20 марта 2017 Библиотека - культурный центр Владивостока
На полках расположились практически 20 тысяч книг
14:04, 17 марта 2017 Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Быть ли митингу?
11:19, 17 марта 2017 Приморская столица в очередной раз приняла соревнования по бильярду среди инвалидов
Новости спорта
10:11, 17 марта 2017 Поддельные квитанции - в почтовых ящиках Владивостока
Счетчик, дорогой!