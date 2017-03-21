УФАС Приморья запретило «Земле леопарда» заключить контракт на сумму 296 млн. рублей

Откуда в кризисное время в России находится почти 300 млн. рублей на «природоохранные мероприятия в заповедних?»

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Проведение «природоохранных мероприятий» в Хасанском районе (в том числе – по сносу свинарников), по цене примерно 80-100 млн. рублей в месяц, антимонопольщики Приморского края приостановили по решению краевого арбитражного суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Goldenmost.ru

Воистину – деньги и России, в Приморье имеются в достаточном количестве, в том числе, на экологию. Речь идет не просто о миллионах, и даже не о десятках миллионов. В Приморье можно за 3-4 месяца потратить на «природоохранные мероприятия» сотни миллионов рублей. А если быть совсем точными – 296,8 млн. рублей. О том, что никакого кризиса в стране нет, наверное, лучше всего свидетельствует арбитражное дело №А51-1147/2017, которое можно найти на сайте Арбитражного суда Приморского края. Дело это инициировано Управлением ФАС по Приморскому краю. Впрочем, все по порядку.

Управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю обратилось с исковым заявлением к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» и обществу с ограниченной ответственностью «Акцепт» о признании недействительным контракта реестровый номер 1253100338816000037, заключенного между ответчиками и применении последствий недействительности сделки в виде двусторонней реституции, возврата сторонами полученного по сделке.

Одновременно с исковым заявлением истец обратился с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска в виде запрещения сторонам по государственному контракту (ФГБУ «Земля леопарда» и ООО «Акцепт») совершать действия, направленные на исполнение контракта между ФГБУ «Земля леопарда» и ООО «Акцепт» на сумму 289 440 775 рублей, реестровый номер контракта 1253100338816000037, до принятия Арбитражным судом Приморского края решения по делу.

Определением арбитражного суда от 20.01.2017 исковое заявление принято к производству, возбуждено дело №А51-1147/2017.

Ходатайствуя о принятии мер по обеспечению иска, истец указал, что Приморским УФАС ответчику было вынесено предписание №2248/04-2016 от 31.10.2016, согласно которому ФГБУ «Земля леопарда» обязано прекратить нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) и осуществить следующие действия: 1. Внести изменения в конкурсную документацию в части приведения конкурсной документации в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ с учетом решения Комиссии Приморского УФАС России; 2.Продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и уведомить участников конкурса о прекращении действия заявок, поданных на участие в конкурсе, и о возможности подать новые заявки на участие в конкурсе. Конкурсной комиссии: 1. Отменить протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса; 2. Передать информацию заказчику для размещения на официальном сайте.

В обоснование заявления об обеспечении иска заявитель указал, что в соответствии с законодательством о контрактной системе, предписание контрольного органа в сфере закупок является обязательным для исполнения. Частью 23 статьи 99 Закона № 44-3 установлено, что контракт не может быть заключен до даты исполнения такого предписания. Заказчик не исполнил предписание от 31.10.2016 г. № 2248/04-2016 и, тем самым, не вправе заключать оспариваемый контракт.

Приморское УФАС считает, что необходимо применить обеспечительные меры в связи с тем, что предписание ФГБУ «Земля леопарда» исполнено не было и 11.11.2016 был заключен контракт между ФГБУ «Земля леопарда» и ООО «Акцепт» на сумму 289 440 775 рублей, реестровый номер контракта 1253100338816000037. Протоколы указанного конкурса в настоящее время не отменены. Представители ФГБУ «Земля леопарда» в ходе проведения внеплановой проверки исполнения предписания сообщили сотрудникам Приморского УФАС, что контракт заключен и в настоящее время исполняется.

Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу: обеспечительные меры являются необходимыми и достаточными для сохранения существующего состояния отношений и обеспечения возможности исполнение судебного акта по настоящему делу в случае его принятия в пользу истца и определил — заявление Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю об обеспечении иска удовлетворить. Суд запретил сторонам по государственному контракту (ФГБУ «Земля леопарда» и ООО «Акцепт») совершать действия, направленные на исполнение контракта между ФГБУ «Земля леопарда» и ООО «Акцепт» на сумму 289 миллионов рублей до принятия Арбитражным судом Приморского края решения по делу №А51-1147/2017.

Следующее заседание по этому, надо полагать, «громкому делу», состоится 22 марта 2017 года в Арбитражном суде Приморского края АС ПК). А процедура обжалования обеспечительных мер по делу №А51-1147/2017, которые уже наложены АС ПК, состоится в Пятом апелляционном арбитражном суде 27 марта 2017 года.

Корреспонденты делового портала нашли условия контракта с реестровым номером 1253100338816000037. Услуга, которую покупает «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда», полностью звучит так – «Выполнение работ по проведению природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной и военной деятельности экологического ущерба на загрязненных территориях национального парка «Земля леопарда». Природоохранные мероприятия включаются в себя работу на шести участках: 1. Синий утес. 2. Свалка ТБО и военный свинарник вблизи Филлиповки. 3. Свинарник в районе Медвежьего ключа. 4. Погран-Петровка. 5. Военный полигон. 6. Застава.

Контракт начинается с 11 ноября 2016 года, а заканчивается 31 марта 2017 года. То есть, в месяц стоимость работ по «защите природы» (и, надо полагать, трудозатрат по сносу старых свинарников и вывозу ТБО с территории Хасанского района) составляет примерно 80-100 млн. рублей. Это в то самое время, когда некоторые популярные деятели современной России говорят гражданам: «Денег нет, но вы держитесь!»

Экология важна. И леопарды важны. Но, думается нам, регламент проведения торгов со стороны ФГБУ все же соблюдать нужно. А здравый смысл задается двумя вопросом: «Откуда в кризисное время в России находится почти 300 млн. рублей на «природоохранные мероприятия в заповедних?» и «А, может, не нужно пока в экологию и в «кошек» вкладывать такие деньги, коль уж кризис на дворе?» Ей богу, людям может быть обидно: едва ли кто вложит в весь Хасанский район такие деньги в ближайшие 2-3 года…