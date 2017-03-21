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ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование?

Таможни до сих пор не выдают ПТС на "бэушные" иномарки
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

19 марта на привокзальной площади Владивостока должен был быть митинг по поводу системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом автомобилисты договорились еще на прошлой встрече, месяц назад. Однако администрация Приморского края идею водителей не одобрила, и митинг проводить не разрешила, сославшись на то, что как раз 19 марта на привокзальной площади будут отмечать день подводника, а значит, места водителям просто не будет. Несмотря на это, на последней встрече водителей на рынке «Зеленый угол» представитель одной политической партии заявил, что все равно придет на митинг и призвал к этому автовладельцев.

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