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Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Российская дрифт серия готова к старту. Автомобильные соревнования РДС-Восток начнут сезон в приморской столице. Тем временем благотворительный проект "Добрый лёд" открыл прием заявок для активистов, готовых помочь развитию хоккея. А также впервые во Владивостоке сноубордисты посоревнуются в мастерстве акробатических трюков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.