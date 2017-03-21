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Общество

В России резко выросло число детских суицидов, - омбудсмен

Почти на 60%
Фото: How-to-Cure-Depression Фото: How-to-Cure-Depression
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

"Группы смерти" - это одна из основных причин роста количества детских самоубийств  в 2016 году: за год число самоубийств среди несовершеннолетних увеличилось почти на 60% по сравнению с 2015 годом. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

- С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях, - сказала Анна Кузнецова в ходе селекторного совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних" в понедельник, 20 марта.

Она отметила, что в борьбе с этой ситуацией существует немало проблем:

- По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов, - сказала омбудсмен, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Кузнецова подчеркнула, что для снижения числа суцидов среди несовершеннолетних необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, улучшать методическое обеспечение и повышать доступность специализированной помощи.

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