Житель Приморья пойдет под суд за попытку дачи взятки

Мужчина попытался "купить" сотрудника полиции за 36 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска предстанет перед судом за покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено индивидуальным предпринимателем в процессе проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов, которые выявили у него на реализации санкционную продукцию.

Осознавая, что обнаруженная у него продукция будет изъята и уничтожена в соответствии с законом, он попытался дать взятку сотруднику ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску. Так, за денежное вознаграждение в размере 36 тыс. рублей он попросил должностное лицо не принимать мер по факту выявленных нарушений. Действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку сотрудник полиции сообщил о попытке его подкупить.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.