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Приморец сядет пожизненно за изнасилование и убийство малолетней девочки

Обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшей 1 млн рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

25-летний житель Артема осужден за изнасилование малолетней девочки, иные действия сексуального характера и убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в канун 8 марта 2016 года в районе железнодорожных путей ул. Вокзальной в пос. Шкотово Приморского края.

Встретив ранее незнакомую девочку, фигурант попросил показать ему дорогу в ближайший населенный пункт - пос. Артемовский. Воспользовавшись тем, что потерпевшая согласилась ему помочь и вместе с ним направилась в сторону поселка, мужчина стащил ее с железнодорожных путей вниз, где применил к ней насильственные действия сексуального характера. После совершенных действий, злоумышленник удерживал голову потерпевшей на протяжении нескольких минут в луже с талой водой до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Девочка умерла от попадания в жидкости в дыхательные пути.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к пожизненному лишению свободу с выплатой компенсации морального вреда родственникам погибшей в размере 1 млн рублей.

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