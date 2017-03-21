Два рейса прибывают с опережением в аэропорт Владивостока, один – задерживается

Изменения в расписании

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, в аэропорт Владивостока два рейса прибывают с опережением, один – задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В 9:15 прибудет Airbus 319 рейс HZ-5603 из Хабаровска.

Также в 9:15 прибывает Airbus 319 еще один рейс SU-5603 из Хабаровска.

А вот De Havilland 6 рейс HZ-526 Пластун-Владивосток задерживается на 50 минут, таким образом, самолет прибудет в 13:50.

Так же рейс HZ-525 из аэропорта Владивостока в Пластун вылетит с опозданием на час в 10:25.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.