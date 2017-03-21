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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют

Новая запись появилась на страничке в социальной сети у главы города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 17 марта, Мосгорсуд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 30 мая, сообщает РИА VladNews. На своей страничке в социальной сети глава города рассказал некоторые моменты, которые происходили во время слушания.

- Интересно то, что сам следователь на заседании суда признал отсутствие доказательств наличия оснований для моего содержания под арестом, - сообщил Игорь Пушкарев.

Глава города процитировал следователя: «Мы наблюдаем определенное воздействие на свидетелей. Мы не можем утверждать, что это роль Игоря Сергеевича, но мы такое воздействие наблюдаем». Однако суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, настаивавшего на смягчении меры пресечения.

- Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют. Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность, и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям? Мера пресечения всегда была направлена на помощь правосудию, однако в последнее время это становится способом давления на человека. Самое страшное, что подобная система работы следственных органов приводит к человеческим жертвам. На днях мы узнали о смерти Владимира Евдокимова, который был обвинен в совершении экономического преступления. Возможно, эта трагедия заставит обратить внимание на этот произвол, - сообщил Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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