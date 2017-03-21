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Рубль продолжит укреплять свои позиции

Курс валют на 21 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.28 рублей, а евро - 61.69 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению отечественных специалистов, рубль начал укрепление своих позиций ещё в конце прошлой недели. Также аналитики уверены, что доллар в ближайшее время ослабнет, что позитивно скажется на отечественной валюте.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 57.60 рублей, а продать валюту выгодно в УМ-Банке за 57.12 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бинбанке за 62.20 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 61.20 рубля за один евро.

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