Во Владивостоке сильный ветер, без осадков

В крае местами небольшие осадки

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...10°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9 °C.