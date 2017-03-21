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Общество

Во Владивостоке сильный ветер, без осадков

В крае местами небольшие осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега.  Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...10°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9 °C.

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