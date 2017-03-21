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Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 21 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Верхнепортовая ул.66,

Верхняя ул.11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 9, 12,

Военное Шоссе ул.27, 46,

Вострецова ул.12, 4А, 6,

Деревенская ул.12, 14,

Карла Маркса ул.40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,

Карпинского ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 10,

Кольцевая ул.3,

Котельникова ул.7,

Луговая ул.21,

Новоивановская ул.3,

Полтавская ул.11, 13, 17,

Порт-Артурская ул.28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43,45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,

Пригородная 1-я ул.12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8, 33, 17, 19, 21, 15, 23, 27, 29, 31, 42А, 25,

Пригородная 3-я ул.49, 52, 54, 56, 53

Станичная ул.10А, 11, 8,

Тельмана ул.28,

Ушакова ул.29, 31, 42, 44,

Уютная ул.10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 8, 9, 9А,

Чичерина ул.63, 65, 71, 73, 86, 88, 92, 94, 65В, 65Б,

Находкинская ул.2, 2В, 13, 8, 1, 14А, 11А, 4Б, 10, 5В, 11Д,

Лунная ул.7,

Сливовая ул.3,

Ломаная ул.38, 38Б

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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