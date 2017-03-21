Часть Владивостока останется без света сегодня, 21 марта

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Верхнепортовая ул.66, Верхняя ул.11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 9, 12, Военное Шоссе ул.27, 46, Вострецова ул.12, 4А, 6, Деревенская ул.12, 14, Карла Маркса ул.40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, Карпинского ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 10, Кольцевая ул.3, Котельникова ул.7, Луговая ул.21, Новоивановская ул.3, Полтавская ул.11, 13, 17, Порт-Артурская ул.28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43,45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, Пригородная 1-я ул.12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8, 33, 17, 19, 21, 15, 23, 27, 29, 31, 42А, 25, Пригородная 3-я ул.49, 52, 54, 56, 53 Станичная ул.10А, 11, 8, Тельмана ул.28, Ушакова ул.29, 31, 42, 44, Уютная ул.10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 8, 9, 9А, Чичерина ул.63, 65, 71, 73, 86, 88, 92, 94, 65В, 65Б, Находкинская ул.2, 2В, 13, 8, 1, 14А, 11А, 4Б, 10, 5В, 11Д, Лунная ул.7, Сливовая ул.3, Ломаная ул.38, 38Б Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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