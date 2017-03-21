Столо известно, какие люди чаще всего ошибаются на работе

Все зависит от опыта

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Чем более человек умелый в какой-либо деятельности, тем быстрее он справляется с работой и, как правило, тем он ценнее для компании. Однако у высокой квалификации присутствует и обратная сторона - если такого специалиста отвлекать, он ошибётся с гораздо большей вероятностью чем тот, кто ещё не достиг такого уровня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Выяснилось это в результате исследований, проведённых Университетом штата Мичиган.

Всё дело в том, что опытные люди, чем бы они не занимались, гораздо быстрее делают различные процедурные задания. Некоторые вещи занимают у них всего несколько секунд, тогда как в случае более низкой квалификации этот процесс растягивается, а потому им сложнее будет вспомнить, на чём они остановились. И неудивительно: когда вы делаете что-то быстро, вы не задумываетесь об этом в той же степени, как когда всё происходит медленно.

Это не значит, что овладевать чем-либо в совершенстве не нужно. Учёные обращают внимание на то, что опытным специалистам следует развивать в себе умение адаптироваться к непредвиденным случаям. Таким образом они смогут быстро вернуться к работе в том случае, если пришлось отклониться от привычного курса, и повысить свою ценность на рынке труда ещё больше.