В Китае запущено производство спирта из угля

Чистота готового продукта - от 99,5%

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Первая в мире промышленная линия по производству этилового спирта из угля заработала на территории КНР еще в январе 2017-го года, а теперь, по прошествии двух месяцев, показала высокую стабильность и эффективность. Об этом сделала официальное заявление Академия наук КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Уникальная технология, позволяющая производить этанол из угля, была разработана учеными Института химической физики в провинции Ляонин. Кроме ученых в проекте принимали участие специалисты компании Shaanxi Yanchang Petroleum.

Мощность производственной линии - сто тысяч тонн спирта в год. При этом речь идет о высококачественном продукте: концентрация спирта, получаемого из угля, составляет более чем 99,5%.

"Перспективная технология производства этанола является особенно востребованной в условиях недостатка нефтяного сырья. Проекты, подобные этому, способствуют укреплению энергетической независимости Китая", - заявил Бай Чуньли, руководитель китайской Академии наук.

Спирт, как отметил Чуньли, может применяться в качестве биотоплива, которое наносит окружающей среде гораздо меньше вреда, чем традиционные виды горючего.