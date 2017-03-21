Ученым еще предстоит ответить, откуда появились похороны у людей

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Исследователи наблюдали весьма странную картину – самка шимпанзе стала чистить зубы неродному сыну, умершему от заболевания легких. Эксперты полагают, что это может свидетельствовать о наличии неких погребальных обрядов, о которых люди не знали ранее.

Во время наблюдений за шимпанзе, проживающими в заповеднике Чимфунши в Замбии, ученые обратили внимание на одну странную особенность. 33-летняя самка по имени Ноэль принялась чистить зубы травинкой своему покойному пасынку Томасу, умершему от инфекции легких. Вообще, смерть сородича вызвала интерес многих шимпанзе, и они несколько раз подходили к телу. Однако только Ноэль начала совершать своего рода ритуал. Она расположилась возле головы Томаса, разжала зубы покойника и стала тереть их твердым концом травинки. Это продолжалось примерно 30 секунд. После этого Ноэль облизала травинку, а затем повторила действие с умершим шимпанзе. В конце приемная мать облизала травинку вновь.

Это малозначимое на первый взгляд действо может иметь большие последствия для науки. По мнению специалистов, такое поведение животных может пролить свет на то, как зародились похоронные ритуалы у людей. Однако другие эксперты полагают, что все несколько проще: шимпанзе продолжали взаимодействовать со своим мертвым сородичем по привычке. Ответ на этот вопрос мы, вероятно, получим еще не скоро. Добавим, что во время «ритуала» чистки зубов рядом с Ноэль находилась ее дочь Нина.

К роду шимпанзе относятся два вида: обыкновенный шимпанзе и бонобо (или карликовый шимпанзе). Группы этих животных обычно насчитывают 10–12 особей. Сейчас обоим видам грозит вымирание.

Следует отметить, что шимпанзе нередко удивляют нас своим поведением. Одна из самых необычных историй произошла в сенегальской саванне. Шимпанзе не просто жестоко убили своего бывшего вожака, но и частично съели его тело.

Жестокость, кстати, является неотъемлемой частью жизни шимпанзе. Еще одна группа ученых не так давно выяснила, что войны между стаями сплачивают коллективы шимпанзе, а также делают этих животных счастливыми.