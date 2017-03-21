Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке 19:20, 20 марта Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке (Фото)
Танцевальное шоу 16:32, 20 марта Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию (Фото)
Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания 16:23, 20 марта Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 21 вторник
06:27
РИА VladNews ждет ваших новостей
06:01
В Китае запущено производство спирта из угля
05:12
Шимпанзе поймали за "похоронным" ритуалом
03:46
В Великобритании разрабатывают космический город длиной 32 км
02:36
Ученые раскрыли секрет суперстариков
01:30
Во Владивостоке пройдёт лекция для дачников
00:04
В администрации Владивостока обсудили День М
Март, 20 понедельник
23:32
День бесплатной юридической помощи состоится в МФЦ Владивостока
22:05
Приморские тхэквондисты отличились на всероссийском турнире Фото
20:30
Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В
20:01
Во Владивостоке наступят «Библиосумерки»
19:20
Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке Фото
19:01
В Приморье задержана крупная партия поддельных акцизных марок
18:06
Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Навруза
17:41
Диана Шурыгина решила стать журналистом
17:24
Китай построит дороги совместно с Россией на 15 млрд долларов в 2017 году
Восток Цемент
17:02
За громкую музыку в три часа ночи владивостокцам придется заплатить штраф
16:52
В Приморье производители "молочки" стали чаще обманывать потребителей
16:45
Крысы умеют смеяться при помощи ушей, - ученые
16:32
Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию Фото
16:23
Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания Эксклюзив
16:11
Юные владивостокцы принимают участие в эстафетах здоровья от МРЦ
16:02
В Интернете заблокировано 175 страниц о зацепинге
15:58
Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку
15:54
Более 13 килограмм наркотиков уничтожено во Владивостоке Фото
15:42
Более 12% приморцев не имеют доступа к качественной питьевой воде
15:37
Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые
15:34
Вечером во Владивостоке пойдет дождь
15:29
«Луч-Энергия» не сумел одолеть «Балтику»
15:16
Один лесной пожар потушили в Приморье в выходные
15:01
В Партизанском районе Приморья обнаружены источники заразной свинины
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4100 (39) от 21 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Шимпанзе поймали за "похоронным" ритуалом

Ученым еще предстоит ответить, откуда появились похороны у людей
Фото: wallpapers.ru Фото: wallpapers.ru
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Исследователи наблюдали весьма странную картину – самка шимпанзе стала чистить зубы неродному сыну, умершему от заболевания легких. Эксперты полагают, что это может свидетельствовать о наличии неких погребальных обрядов, о которых люди не знали ранее.

Во время наблюдений за шимпанзе, проживающими в заповеднике Чимфунши в Замбии, ученые обратили внимание на одну странную особенность. 33-летняя самка по имени Ноэль принялась чистить зубы травинкой своему покойному пасынку Томасу, умершему от инфекции легких. Вообще, смерть сородича вызвала интерес многих шимпанзе, и они несколько раз подходили к телу. Однако только Ноэль начала совершать своего рода ритуал. Она расположилась возле головы Томаса, разжала зубы покойника и стала тереть их твердым концом травинки. Это продолжалось примерно 30 секунд. После этого Ноэль облизала травинку, а затем повторила действие с умершим шимпанзе. В конце приемная мать облизала травинку вновь.

Это малозначимое на первый взгляд действо может иметь большие последствия для науки. По мнению специалистов, такое поведение животных может пролить свет на то, как зародились похоронные ритуалы у людей. Однако другие эксперты полагают, что все несколько проще: шимпанзе продолжали взаимодействовать со своим мертвым сородичем по привычке. Ответ на этот вопрос мы, вероятно, получим еще не скоро. Добавим, что во время «ритуала» чистки зубов рядом с Ноэль находилась ее дочь Нина.

К роду шимпанзе относятся два вида: обыкновенный шимпанзе и бонобо (или карликовый шимпанзе). Группы этих животных обычно насчитывают 10–12 особей. Сейчас обоим видам грозит вымирание.

Следует отметить, что шимпанзе нередко удивляют нас своим поведением. Одна из самых необычных историй произошла в сенегальской саванне. Шимпанзе не просто жестоко убили своего бывшего вожака, но и частично съели его тело.

Жестокость, кстати, является неотъемлемой частью жизни шимпанзе. Еще одна группа ученых не так давно выяснила, что войны между стаями сплачивают коллективы шимпанзе, а также делают этих животных счастливыми. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Великобритании разрабатывают космический город длиной 32 км
03:46, 21 марта 2017 В Великобритании разрабатывают космический город длиной 32 км

Создать космический город можно будет через 20 лет

Во Владивостоке пройдёт лекция для дачников
01:30, 21 марта 2017 Во Владивостоке пройдёт лекция для дачников

Вход свободный

В администрации Владивостока обсудили День М
00:04, 21 марта 2017 В администрации Владивостока обсудили День М

Мероприятия традиционно пройдут на Спортивной набережной

День бесплатной юридической помощи состоится в МФЦ Владивостока
23:32, 20 марта 2017 День бесплатной юридической помощи состоится в МФЦ Владивостока

Представители Ассоциации юристов России проведут специальный прием граждан

Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке
19:20, 20 марта 2017 Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке

На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для укладки асфальта

Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Навруза
18:06, 20 марта 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Навруза

Вход свободный

Диана Шурыгина решила стать журналистом
17:41, 20 марта 2017 Диана Шурыгина решила стать журналистом

Девушка не намерена возвращаться колледж