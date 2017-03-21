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В Великобритании разрабатывают космический город длиной 32 км

Создать космический город можно будет через 20 лет
Фото: naked-science Фото: naked-science
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Как стало известно, специалисты Британского межпланетного общества прорабатывают возможность создания гигантской космической станции, на борту которой смогли бы проживать тысячи человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Представитель Британского межпланетного общества Джерри Стоун (Jerry Stone) рассказал о проекте, над которым сейчас работают в организации. Речь идет об огромном космическом поселении – своего рода сильно увеличенном аналоге МКС. Согласно замыслу, космическая колония цилиндрической формы будет достигать в диаметре чуть меньше 6,5 км, а ее длина составит невероятные 32 км. Тысячи и тысячи людей смогут жить и работать на борту гигантской орбитальной станции.

По мнению идеологов проекта, создать космический город можно будет через 20 лет. Для постройки орбитального «дома» к 2037 году строительство станции нужно будет начать примерно через 10 лет. Предполагается, что на ее борту будут находиться как жилые комплексы, так и офисы с административными зданиями. Ученые также прорабатывают создание искусственной гравитации: это может быть достигнуто за счет вращения корабля вокруг своей оси. Кроме этого, ведутся исследования, направленные на создание соответствующей экосистемы и различных способов жизнеобеспечения космических жителей, в частности прорабатывается выращивание пищи в условиях искусственной гравитации.

В Британском межпланетном обществе полагают, что огромная станция сыграет важную роль в развитии Земли. За счет такой конструкции можно будет создать огромные космические солнечные панели, а затем обслуживать их. Энергия будет собираться, а затем передаваться на Землю. Космические солнечные панели будут эффективней земных: полностью раскрыть потенциал последних мешает земная атмосфера.

Отметим, что представленный Джерри Стоуном проект базируется на разработках времен холодной войны, в частности т. н. Колонии О’Нейла. Последнюю спроектировали американские исследователи: она должна была вмещать 10 тыс. человек. Согласно подсчетам, такой космический город обошелся бы землянам в 100 млрд долларов (в ценах 70–80-х гг. XX в.).

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