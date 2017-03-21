Ученые раскрыли секрет суперстариков

Чем толще мозг - тем лучше память

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Исследователи раскрыли один из секретов т. н. «суперстариков» – людей, чьи интеллектуальные способности в преклонном возрасте мало чем отличаются от аналогичных показателей двадцатилетних. Оказалось, что их мозг остается молодым на протяжении почти всей жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Оригинальный термин «суперстарики» придумал американский невролог Марсель Месулам. К этой категории ученый отнес пожилых людей, память и внимательность которых ничем не уступали 20-летним парням и девушкам. Новое исследование еще раз подтвердило, что «суперстарики» действительно существуют. Кроме этого, ученые смогли получить общее представление о функционировании мозга этих людей. Результаты изложены в журнале The Journal of Neuroscience.

Александра Турутуглу (Alexandra Touroutoglou) и ее коллеги провели исследование, в котором приняли участие 40 пожилых людей в возрасте 60–80 лет и группа из 41 человека, возраст которых составлял 18–35 лет. Неврологические и психические заболевания ни у кого из добровольцев зафиксированы не были. Перед всеми этими людьми были поставлены задачи, направленные на запоминание слов.

Стоит отметить, что для 25-летнего пациента невролога запоминание в похожих тестах примерно 14 слов является хорошим результатом. Для 75-летнего человека запоминание девяти слов – весьма неплохой показатель. Однако в рамках проведенного эксперимента Турутуглу и ее коллеги выяснили, что 17 участников эксперимента из старшей группы справились так же хорошо, как и молодежь (а в ряде случаев даже лучше).

Ученые попытались ответить на вопросы о причинах этого явления. Исследование мозга «суперстариков» при помощи МРТ показало, что данный орган у этих людей не только работает как молодой, но и визуально выглядит точно так же. Если быть точнее, «вечную» молодость сохраняли две области: одна отвечает за хранение и восстановление информации, а другая ответственна за то, чтобы направлять внимание и выявлять важные детали. Чем толще были эти регионы, тем лучше была память у пожилых людей. Еще одной особенностью «суперстариков» стало то, что у таких людей к 60 и 70 годам практически не уменьшился объем гиппокампа, который, как известно, отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную.

Исследователи пока не могут с уверенностью сказать о причинах всего этого, и многие связанные с работой человеческого мозга аспекты только предстоит понять.