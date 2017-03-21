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В администрации Владивостока обсудили День М

Мероприятия традиционно пройдут на Спортивной набережной
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока началась подготовка к празднованию Дня М. Именно так в городе называют мероприятия в честь Дня молодежи, который в России ежегодно отмечают 27 июня. Первое заседание оргкомитета по подготовке праздника состоялось в минувшую пятницу, 17 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

В этом году администрация Владивостока традиционно проведет праздник с учетом пожеланий самой молодежи. Организаторы обсудили дату проведения праздника и новые идеи по локальным площадкам. Основные мероприятия в рамках Дня М решено провести в субботу 24 июня.

«По статистике четверть населения Владивостока - это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, - рассказал начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко. - Именно поэтому этот праздник так любят в нашем городе. Важным отличием торжеств в этом году станет то, что программу мероприятий будут создавать сами представители молодежи. Таким образом, молодежь города получит именно такой праздник, какой хочется именно ей».

На первом оргсобрании по подготовке праздника среди прочих были предложены следующие проекты: театр под открытым небом, лектории с научной тематикой, официальные соревнования по киберспорту, флешмоб с мыльными пузырям, фестиваль субкультур, ярмарка вакансий от организаций города, презентации вузов. И это далеко не все идеи, которые проработают организаторы. Как отметил Дмитрий Нестеренко, шансы на их реализацию достаточно высоки.

Как отметили все присутствующие, важно сделать празднование Дня М не только интересным, но и полезным для молодежи. Следить за тем, как идет подготовка к торжествам, можно на официальном сайте администрации Владивостока и в группе управления по делам молодежи.

Мероприятия в рамках Дня молодежи во Владивостоке в этом году традиционно пройдут на Спортивной набережной.

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