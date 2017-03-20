Главный санитарный врач России: Обычный грипп уступает гриппу типа В

Она предупредила, что вирус этого типа вызывает тяжелые осложнения

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Грипп В придет на смену сезонному вирусу H3N2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую", - сказала она ,продолжив: "Несмотря на то, что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит".

Главный санитарный врач России отметила, что вирус гриппа типа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Поэтому она призвала россиян не шутить со своим здоровьем и при первых симптомах обращаться к врачу.