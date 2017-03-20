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Общество

День бесплатной юридической помощи состоится в МФЦ Владивостока

Представители Ассоциации юристов России проведут специальный прием граждан
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

24 марта в рамках Дня бесплатной юридической помощи населению в двух отделениях многофункционального центра Владивостока представители Ассоциации юристов России проведут специальный прием граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Жители приморской столицы, которые посетят отделения № 2 и 4 МФЦ Владивостока в предстоящую пятницу, смогут бесплатно получить консультации и ответы на все интересующие их юридические вопросы.

В отделении № 2 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Верхнепортовая, 76-а) прием граждан будут вести:

с 14 до 16 часов – Петров Алексей Лаврентьевич, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (консультации по вопросам антимонопольного, земельного, жилищного законодательства);

с 13 до 14:30 часов – Останин Максим Дмитриевич, студент юридической клиники «ЭФОРА», ДВФУ (консультации по составлению письменных документов; консультация будет проведена под руководством преподавателя).

В отделение № 4 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Невельского, 13) прием граждан будут вести:

с 11 до 13 часов – Мальцева Анастасия Александровна, юрист, член Приморского отделения «Ассоциация юристов России» (категория правовых вопросов для обращения: приватизация, оформление наследства, декларация 3-НДФЛ (кадастровая стоимость и налоги), особенности оформления сделок с недвижимостью);

с 11 до 13 часов – Гулая Ирина Игоревна, адвокат (категория правовых вопросов для обращения: уголовное право);

с 11 до 13 часов – Пладис Александра Владимировна, студентка юридической клиники «ЭФОРА» ДВФУ (консультации по составлению письменных документов, консультация будет проведена под руководством преподавателя). 

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