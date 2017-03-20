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Фоторепортажи

Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию

Перфоманс "Сложно - просто..." завоевал зрителей
Фото: Игорь Егоров Фото: Игорь Егоров
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В субботу, 18 марта, во Владивостоке в Приморской краевой филармонии прошло танцевальное шоу-перфоманс "Сложно - просто...", которое завоевало сердца  зрителей и доказало: Владивосток богат талантами не меньше, чем Москва.

РИА VladNews стало информационным партнером перфоманса. В авторском шоу Dance Studio "ChicaGO" приняли участие десятки человек, в том числе 32 ребенка. Над постановкой работали 12 участниц подготовительной группы, 20 девушек из основного состава "ChicaGO", 8 участниц фитнес-проекта Good Job при студии, единственный танцор в составе шоу Константин и певица ЛюSEA, а также очень большая техническая группа. Режиссёр действа - Мария Нежельская, художественный руководитель - Анастасия Красуцкая.

Это было шоу со смыслом, в котором через танец прожита целая жизнь и красной нитью выделено главное. И зрители смогли насладиться танцевальным действом, от которого душа уходила в пятки, а по коже бежали мурашки.

"Мне очень понравилось танцевальное шоу, удивила режиссерская постановка. Такое ощущение, что я побывала на спектакле. Понравилось выступление маленьких детей, я даже успела в них влюбиться. Организация шоу на высоте и искренние эмоции главного организатора Анастасии не оставили меня равнодушной",- рассказала Вероника, зрительница перфоманса.

Авторы назвали свой перфоманс "Сложно - просто..." и не прогадали, потому что сюда было просто прийти - но действительно сложно удержаться от оваций.

Автор фоторепортажа: Игорь Егоров

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