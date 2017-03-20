Приморские тхэквондисты отличились на всероссийском турнире

Приморцы стали обладателями девяти золотых, трех серебряных и восьми бронзовых медалей

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Приморские спортсмены собрали урожай медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ВТФ в Краснодаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В копилке нашей сборной – 24 медали различного достоинства.

По информации краевого департамента физкультуры и спорта, в соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов со всей страны. Приморские спортсмены достойно защитили честь региона на престижном турнире.

«По итогам соревнований приморцы стали обладателями девяти золотых, трех серебряных и восьми бронзовых медалей. В командном зачете сборная Приморья завоевала три первых места и одно второе», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году приморские спортсмены завоевали более 1 200 медалей на соревнованиях различного уровня.