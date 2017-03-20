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Политика и экономика

В Приморье производители "молочки" стали чаще обманывать потребителей

Какие молокозаводы региона и за что наказали в 2016 году
Фото: luxfon.com Фото: luxfon.com
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Приморье ведут деятельность 27 молокоперерабатывающих предприятий; они поделены по категориям потенциального риска причинения вреда здоровью человека. В 2016 году специалисты отметили, что местные производители "молочки" стали чаще обманывать своих покупателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В 2016 году проведено 37 контрольных мероприятий на 18 предприятиях, занятых производством молока и молочных продуктов (этот показатель выше 2015 года).

Плановая выездная проверка была проведена на одном предприятии, внеплановые выездные проверки - на 18 предприятиях, в ходе которых проведено 36 обследований. Внеплановые выездные проверки проведены, в том числе, по обращениям граждан - 9 проверок на 7 предприятиях, а также по фактам выявления в обороте фальсифицированной продукции - на 3 предприятиях.

Исследовано 70 проб молочных продуктов по микробиологическим показателям, 63 пробы - по санитарно-химическим показателям, 53 пробы – по показателям идентификации, 40 проб – по показателям фальсификации. По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие:

1. требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по микробиологическим показателям в 15,7% исследованных проб молочных продуктов (2015-3,6%) на предприятиях: ООО «Молочные продукты» (био-йогурт «Фруктовый» (брусника), м.д.ж. 2,5%, био-кефир «Сельский», м.д.ж. 3,2%), СППК «Молоко и сливки» (молоко пастеризованное питьевое отборное, м.д.ж 3,4%, творог, м.д.ж. 3%, сметана, м.д.ж. 50%), ООО «КХ Бархатное» (сметана, м.д.ж. 30%), ПСПК «Кневичанский» (молоко пастеризованное питьевое, м.д.ж.2,5%, молоко пастеризованное питьевое, м.д.ж 3,2%, масло сливочное крестьянское, 0,35 кг., м.д.ж. 72,5%, творог 0,5 кг., м.д.ж. 9%, сметана 0,25л., м.д.ж. 20%);

2. требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции» по показателям фальсификации (содержание массовой доли фитостеринов, жирно-кислотный состав) в 2,5% исследованных проб молочных продуктов (2015- 4,3%) на предприятии ПСПК «Кневичанский» (масло сливочное крестьянское, 0,35 кг., м.д.ж. 72,5%);

3. требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по показателям идентификации (содержание массовой доли жира, массовой доли белка) в 7,5% исследованных проб молочных продуктов на предприятиях: ООО «Милоградовское-1» (масло сливочное крестьянское, м.д.ж. 72,5% (массовая доля жира), сметана, м.д.ж. 20% (массовая доля жира, массовая доля белка), СХПК «Новолитовское» (молоко пастеризованное питьевое, м.д.ж. 3,2% (массовая доля жира), сметана, м.д.ж. 20%(массовая доля жира).

По указанным нарушениям составлено 40 административных протоколов, по которым наложено штрафов на сумму 773,5 тысячи рублей.

Чаще всего нарушения приходятся на статьи "нарушение требований технических регламентов" (40%), "обман потребителей" (15%), "недостоверное декларирование соответствия продукции" (10%), "неудовлетворительное содержание производственных помещений" (10%). С 2015 года удельный вес нарушений по статьям "обман потребителей"  и "неудовлетворительное содержание производственных помещений" увеличился (в 4 раза и на 2,5% соответственно).

Было приостановлено действие деклараций о соответствии на предприятиях ООО «КХ Бархатное», СППК «Молоко и сливки» и ООО «Хорольский молочный завод». В районный суд Хорольского района направлены материалы на административное приостановление деятельности молочного участка ООО «Хорольский хлебозавод», при рассмотрении которых принято решение о приостановлении деятельности предприятия на 14 суток.

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