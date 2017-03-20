Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку

Данное денежное вознаграждение являлось частью от заранее оговоренной взятки

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осужден директор Приморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» за получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном и особо крупном размерах. Второй фигурант – бывший старший специалист отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области признан виновным за посредничество во взяточничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в декабре 2014 года и феврале 2015 года директор Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» при посредничестве второго фигуранта получил от представителя одной из фирм, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, порядка 500 тыс. рублей в качестве взятки. Данное денежное вознаграждение являлось частью от заранее оговоренной взятки в общей сумме 2,5 млн рублей.

За это чиновник должен был оказать содействие в выдаче фирме заключений об отсутствии в поставляемой продукции карантинных и не карантинных организмов, вредных для Российской Федерации и являющихся основанием для оформления и выдачи соответствующих фитосанитарных сертификатов.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 10,5 млн рублей. Бывшему сотруднику отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора за содеянное суд определил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн. рублей.

Кроме этого, суд лишил обоих права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях на различные сроки (на 9 лет и 7 лет соответственно).