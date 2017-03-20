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Вечером во Владивостоке пойдет дождь

Осадки распространяется на большей территории края
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 марта, погода изменится уже во второй половине дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой Примпогоду. К концу дня в крае местами начнутся осадки преимущественно в виде дождя.

Ночью осадки в виде снега, мокрого снега распространятся на большую территорию края, их интенсивность в отдельных районах усилится.

Во Владивостоке к концу дня также возможен небольшой дождь, который сохранится в первой половине ночи и, при понижении температуры воздуха до −1 °C, может перейти в снег.

Сегодня в Приморье воздух прогреется до +7…+12 °C, на северо-востоке до +3…+6 °C.

Ближайшая ночь ожидается облачная с осадками, воздух будет меньше выхолаживаться, до 0…−8 °C. Максимальная температура воздуха завтра днем понизится на 3–5 градусов: +2…+8 °C.

Во вторник, 21 марта, во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сильный. Температура воздуха днём +6…+8 °C. 

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