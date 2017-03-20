Во Владивостоке пройдёт лекция для дачников

Вход свободный

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

В предстоящую пятницу, 24 марта, в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) специалисты проведут очередное познавательное занятие для дачников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

«В этот раз темой лекции станет выращивание и разведение яблонь и груш в условиях нашего климата, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Занятие проводится Союзом садоводов города при поддержке администрации Владивостока. Стать слушателем интересной и познавательной лекции может любой желающий дачник, вход свободный».

Начало лекций в 14 часов.

Темы ближайших занятий:

24 марта - Яблоня и груша: сорта, адаптированные для юга Приморья. Способы защиты от болезней и вредителей.

31 марта - Смородина и жимолость: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

7 апреля - Клубника. Сорта рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

14 апреля - Крыжовник. Сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

21 апреля - Слива. Сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

28 апреля – Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.