Во Владивостоке пройдёт лекция для дачников

В предстоящую пятницу, 24 марта, в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) специалисты проведут очередное познавательное занятие для дачников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.
«В этот раз темой лекции станет выращивание и разведение яблонь и груш в условиях нашего климата, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Занятие проводится Союзом садоводов города при поддержке администрации Владивостока. Стать слушателем интересной и познавательной лекции может любой желающий дачник, вход свободный».
Начало лекций в 14 часов.
Темы ближайших занятий:
24 марта - Яблоня и груша: сорта, адаптированные для юга Приморья. Способы защиты от болезней и вредителей.
31 марта - Смородина и жимолость: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
7 апреля - Клубника. Сорта рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
14 апреля - Крыжовник. Сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
21 апреля - Слива. Сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
28 апреля – Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.