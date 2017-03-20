Во Владивостоке наступят «Библиосумерки»

«В каждой книге – волшебство!»

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Юных книголюбов и их родителей приглашают в Приморскую краевую детскую библиотеку на праздник «Библиосумерки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Первое мероприятие начнется 24 марта в 18.00 по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 48.

«В этот день мы ждем читателей в возрасте от 6 до 10 лет. Так, в театре теней “Лунная дорожка” девчонок и мальчишек научат показывать зайца, собаку, кошку и других зверей. В лаборатории всезнаек “Необыкновенные превращения” ребята узнают, какие опыты можно производить дома, используя воду, растительное масло, пищевые красители и другие подручные средства. Дворик мастеров будет работать для тех, кто любит творить своими руками. В детективном агентстве ребята смогут почувствовать себя настоящими сыщиками», – отмечают организаторы.

Гуляя по «Улице веселых затей», мальчишки и девчонки могут оказаться в «Доме с привидением», побывать в клубе «Тысяча забавных лиц», увидеть выступление фокусника. «Волшебный» напиток и «чудодейственное» печенье вернут силы уставшим путникам в «Кафе Великого Гудвина». Семейный театр «Патапуф» познакомит читателей с японской легендой, а сказочная фея покажет шоу мыльных пузырей «Радужное чудо».

«Для родителей будет работать гостиная “КУБ”. Здесь мамы и папы смогут больше узнать о пользе семейного чтения», – рассказали специалисты.

Для ребят постарше – с 6 до 14 лет – подготовлена не менее интересная программа «Литературный юбилей – волшебный праздник для детей». В Неделю детской и юношеской книги с 26 марта по 2 апреля девчонок и мальчишек ждут квесты, занимательные встречи, праздники, представление и флешмоб.