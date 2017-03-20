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Общество

Аварийный ремонт дорог ведётся во Владивостоке

На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для укладки асфальта
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия холодным асфальтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. На прошлой неделе ремонтные работы были проведены на ул. Героев Тихоокеанцев, Коммунаров, Окатовой, Светланской, Луговой, на пересечении Печорской и Ильичева, Металлургической.

На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для укладки асфальта, проливают битумом, укладывают холодный асфальт и уплотняют ручным виброкатком.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, технология ремонта дорог холодным асфальтом – единственный способ устранить очаги аварийности на дорогах при отрицательной температуре воздуха. В столице Приморья эта технология используется уже несколько лет, но из-за высокой цены асфальта ремонт ведётся только на наиболее проблемных участках на улицах с высокой интенсивностью движения автотранспорта. С началом работы асфальтовых заводов во Владивостоке начнётся масштабный ремонт дорожного полотна во всех районах города. 

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