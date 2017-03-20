Во Владивостоке объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

К вечеру в приморской столице усилится ветер

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные дни наблюдался и сегодня, 20 марта, во Владивостоке сохранится слабый ветер, поэтому создались неблагоприятные метеорологические условия первой степени для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Поэтому возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах.

В результате этого юридическим лицам, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, было рекомендовано провести мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Особый режим работы предприятий должен обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15–20 %, не приводя при этом к снижению производительности.

При I режиме неблагоприятных метеорологических условий для населения рекомендовано:

ограничить пребывание на улице;

проводить проветривание помещений только кондиционерами;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Отметим, что уже вечером во Владивостоке ожидается изменение погодных условий и усиление ветра, что приведёт к улучшению качества атмосферного воздуха.