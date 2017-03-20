Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Навруза

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Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В предстоящую субботу, 25 марта, в 11 часов жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Навруза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

«В праздновании Навруза примут участие азербайджанская, киргизская, корейская и украинская диаспоры, - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - Гостей ждёт красочный концерт, на котором выступят народные ансамбли «Вихрь», «Джелем», дуэт «Азия» и многие другие».

Мероприятие пройдёт в Пушкинском театре (ул. Пушкинская, 27).