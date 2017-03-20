Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна 14:45, 20 марта Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна
В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд 14:08, 20 марта В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек 14:02, 20 марта Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 20 понедельник
14:50
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:50
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
14:48
Фильм «Красавица и чудовище» за минувшие выходные вырвался в лидеры проката
14:45
Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна
14:35
Более 33 литров нелегального алкоголя и оружие изъяли в Приморье
14:30
В Приморье сгорел дом
14:17
Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ
14:15
Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн
14:08
В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
14:03
Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на ВЭФ-2017
14:02
Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек Эксклюзив
13:52
Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу Видео
13:43
Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников
13:42
Площадь земель под «дальневосточные гектары» увеличат
13:36
Очередная баня сгорела в Приморье
13:29
Во Владивостоке за выходные произошла 101 авария Эксклюзив
13:20
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
13:12
Водитель легковушки получил травмы головы после столкновения с Тойота Прадо Эксклюзив
13:09
Во Владивостоке в госпитале ТОФ обнаружен повешенный контрактник Эксклюзив
13:06
Более тонны просроченных морепродуктов изъяли у владивостокского предпринимателя
12:55
Жительница Владивостока лишилась автомобиля за нежелание выплачивать деньги по кредиту
12:42
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят
12:28
Библиотека - культурный центр Владивостока Видео
12:16
Сапсерферы угнали льдину во Владивостоке Видео
12:11
Вопрос соблюдения графика движения автобусов обсудили в администрации Владивостока
12:03
Приморец осужден за незаконную перевозку туши тигра
12:00
Трилитон подарил 100 дней фитнеса
11:58
ГИБДД: Пострадавший в ДТП велосипедист был доставлен в реанимацию Эксклюзив
11:56
Минвостокразвития: Пик ажиотажа на «дальневосточные гектары» уже пройден
11:56
Зинаида Ким: У политики не женское лицо Эксклюзив
11:45
Настойчивый приморец пытался перебросить свертки с телефонами на территорию исправительной колонии
11:32
Внезапная проверка выявила нарушения при перевалке угля в порту Находка Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Более 33 литров нелегального алкоголя и оружие изъяли в Приморье

Составлено 33 административных материала
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции совместно с добровольными дружинами провели рейд в Партизанском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе рейда были проверены общественные места и торговые точки. В результате из незаконного обороты было изъято 33,5 литра алкоголя, реализуемого без лицензии.

Также у 32-летнего гражданина было изъято оружие.

Инспекторами по делам несовершеннолетних привлечена к ответственности женщина за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении малолетней дочери.

В ходе рейда выявлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания двух граждан Узбекистана.

По линии ГИБДД составлено 33 административных материала.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ
14:17, 20 марта 2017 Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ

Занятия «Молодого управдома» будут проходить два раза в неделю

Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн
14:15, 20 марта 2017 Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн

Клиенты теперь могут экономить время

В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
14:08, 20 марта 2017 В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся до +10°С

Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек
14:02, 20 марта 2017 Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек

Зарегистрировано 483 аварии

Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников
13:43, 20 марта 2017 Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников

7 праздников в один день

В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят
12:42, 20 марта 2017 В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят

Такой большой выводок – редкий случай для самки тигра

Сапсерферы угнали льдину во Владивостоке
12:16, 20 марта 2017 Сапсерферы угнали льдину во Владивостоке

Задумку оценили местные жители