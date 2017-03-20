Более 33 литров нелегального алкоголя и оружие изъяли в Приморье

Сотрудники полиции совместно с добровольными дружинами провели рейд в Партизанском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В ходе рейда были проверены общественные места и торговые точки. В результате из незаконного обороты было изъято 33,5 литра алкоголя, реализуемого без лицензии.
Также у 32-летнего гражданина было изъято оружие.
Инспекторами по делам несовершеннолетних привлечена к ответственности женщина за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении малолетней дочери.
В ходе рейда выявлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания двух граждан Узбекистана.
По линии ГИБДД составлено 33 административных материала.