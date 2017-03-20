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Общество

Диана Шурыгина решила стать журналистом

Девушка не намерена возвращаться колледж
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Уже известная на всю страну Диана Шурыгина решила стать журналистом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как рассказала мама девушки, Диане постоянно поступает множество коммерческих предложений, но они вынуждены от них отказываться, так как девочка хочет продолжить учебу, а в будущем стать журналистом.

По словам самой Шурыгиной, она не намерена возвращаться на учебу в Ульяновский колледж, в котором она учился до того, как стала известна на всю страну.

Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина стала настоящей телезвездой и одим из самых ярких мемов 2017 года. Ее «путь к славе» начался 31 января, когда в передаче «Пусть говорят» обсудили историю ее изнасилования 21-летним Сергеем Семеновым. Данный инцидент произошел на молодежной вечеринке еще в 2016 году, где, по словам Шурыгиной, ей налили выпить водки «на донышке» и склонили к сексу с применением грубой физической силы, которой она не могла сопротивляться. В итоге парня осудили на 3 года лишения свободы.

После выпуска общественное мнение разделилось: одни сочувствовали Шурыгиной, другие считали, что обвиненный в ее изнасиловании молодой человек стал жертвой клеветы.

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