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Общество

Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн

Клиенты теперь могут экономить время
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае каждый третий клиент компании «Ростелеком» управляет услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

Также с помощью ЕЛК клиенты могут:

  • подключать/отключать услуги, пакеты, опции, менять тарифные планы;
  • получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту;
  • оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить услугу автоплатеж;
  • оплачивать счета сторонних организаций;
  • просматривать историю платежей и начислений денежных средств;
  • накапливать и тратить баллы в бонусной программе;
  • просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.

«Мы делаем все возможное, чтобы клиентам было комфортно пользоваться нашими сервисами. Управление услугами через ЕЛК позволяет экономить время. Преимущество сервиса в том, что он доступен круглосуточно, – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев. – Также с его помощью можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных».

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕЛК, необходимо в нем зарегистрироваться. Сделать это просто – перейти по ссылке https://lk.rt.ru или на сайте компании www.rt.ru в разделе «Личный кабинет».

Также клиентам компании доступно мобильное приложение «Мой Ростелеком». Установить его можно на устройства с программным обеспечением Android и iOS. Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru

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