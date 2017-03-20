В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся до +10°С

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Минувшие выходные порадовали приморцев теплыми выходными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу днем воздух прогревался до +2…+10 °C, воскресенье оказалось теплее на 1–3 градуса. Однако ночью еще преобладает отрицательный фон температур от −1 °C до −13 °C.

В воскресенье, 19 марта, во Владивостоке был установлен температурный рекорд, максимальная температура воздуха во второй половине дня достигла +9, 8 °C. Прежний абсолютный максимум температуры этого дня, отмеченный в 1959 году, был превышен на 0,4 градуса. Минимальная температура воздуха в городе и пригороде колебалась от −4 °C до +2 °C.