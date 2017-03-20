Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек

Зарегистрировано 483 аварии

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 12 авариях во Владивостоке пострадали 12 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья было зарегистрировано 483 ДТП, 284 из которых - с материальным ущербом. Участники 74 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 2 477 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 237 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 88 жителей и гостей города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 64 автомобилиста были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 18 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 94 протокола по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 99 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 372 автолюбителя. На штраф-стоянку доставлено 346 авто.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 391 пешеход, 43 водителя автобусов и 116 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 52 протокола по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).