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Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников

7 праздников в один день
Фото: pt.depositphotos.com Фото: pt.depositphotos.com
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 марта, в России отмечается несколько праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Международный день счастья


В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness). Целью введения этого праздника было поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

По мнению учредителей Дня, этот праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. Поэтому ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских мероприятий.

День Земли

20 марта во всем мире, по инициативе ООН, празднуется День Земли (Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли неслучайно. Все дело в том, что именно на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление.

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». В 2017 году весеннее равноденствие наступает 20 марта.

Говоря простым языком, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день по продолжительности равен ночи.

Международный день астрологии

Международный день астрологии (International Astrology Day), ежегодно отмечается учеными-астрологами и энтузиастами, 20 или 21 марта (иногда 19 марта). Дата этого праздника зависит от того, на какую дату выпадает День весеннего равноденствия. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год.

День французского языка (Международный день франкофонии)

День французского языка, как и дни других языков ООН, отмечается с 2010 года. Инициатором введения нового праздника стал департамент ООН по связям с общественностью.

Датой чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии (фр. Journée Internationale de la francophonie). Следует уточнить, что франкофония — это международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяющая 56 государств.

Международный день без мяса
Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны начали отмечать с 1985 года. 20 марта магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

К слову, в некоторых странах праздник получил государственную поддержку. Так, например, в Шри-Ланке представители властей настоятельно рекомендуют владельцам супермаркетов воздержаться от мясных продуктов. В России эту дату впервые отметили в 2012 году. Тогда в Санкт-Петербурге волонтеры раздавали прохожим на улицах фрукты и листовки о пользе вегетарианства для человека и природы.

День независимости Туниса

20 марта в Тунисе, которая официально носит название Тунисская Республика, отмечается большой государственный праздник — День независимости Туниса (Independence Day in Tunisia).

Ежегодно в День независимости несколько тысяч людей выходят на проспект Хабиба Бургиба. В этот день на шествиях можно увидеть практически всех политиков Республики, услышать их выступления и напутствия. Тунисцы обычно приходят на празднования семьями, приводя детей

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