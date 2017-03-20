Китай построит дороги совместно с Россией на 15 млрд долларов в 2017 году

Будет построено около 20 тыс километров автотрасс

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Китай планирует в этом году потратить 15 млрд долларов на строительство автомобильных дорог для улучшения транспортных коммуникаций с Россией и Монголией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Синьхуа.

Таким образом, объем инвестиций в дорожное строительство Внутренней Монголии в 2017 году вырастет на 12% в сравнении с 2016 годом.

Такую сумму намерены выделить на строительство дорог власти автономного района Внутренняя Монголия, который находится на севере Китая. На эти средства будет построено около 20 тыс километров автотрасс, включая 3 тыс километров скоростных автомагистралей.

Основной объем работ будет проходить в районе китайско-российских пограничных пунктов Маньчжурия и Эренхот.

дорог.